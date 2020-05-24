البرلمان التونسي يسائل الغنوشي بسبب تأييده للتدخل التركي

رحبت عضو مجلس النواب التونسي عبير موسى بمحاسبة رئيس المجلس ورئيس حركة النهضة الذراع السياسي لتنظيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي، حول مواقفه وتصريحاته المؤيدة للعدوان التركي على ليبيا.

وقالت عبير موسى في تسجيل مرئي، إن الثالث من الشهر المقبل سيكون يوما تاريخيا، حيث إن جدول أعمال الجلسة العامة يتضمن مساءلة رئيس البرلمان، إلى جانب التداول للمصادقة على لائحة برلمانية ترفض التدخل الخارجي في ليبيا.

وأوضحت أن اللائحة التي سيصادق عليها البرلمان ستمنع استعمال التراب التونسي كقاعدة لوجستية في النزاع الليبي، وتحول دون تبرير تدخلات المحور القطري التركي العسكري في ليبيا تحت غطاء الاتفاقيات الاقتصادية مع تونس.

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