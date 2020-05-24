مرزوق: الانقسام حول ليبيا في تونس عميق جدا

قال رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، إن الانقسام حول ليبيا في تونس عميق جدا، وأضاف مرزوق في تصريحات لوكالة سبوتنيك أن الاصطفاف إلى جوار أحد أطراف الصراع الليبي يؤثر على الداخل التونسي، وأن على رئاسة الجمهورية تصحيح المسار بما يتوافق مع رؤية المجتمع الدولي تجاه ليبيا. ورأى أن الموقف الرسمي التونسي حول ليبيا اتسم بالحياد الإيجابي في فترة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وهو موقف يرفض الإرهاب ويحاول أخذ مسافة واحدة من أطراف الصراع، ويشجع على الحل السياسي.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
سلاح الجو الليبي يستهدف مليشيا من الزاوية في معسكر “السلخانة” بغريان
تم النشر منذُ 18 ثانية
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
قصف جوي على معسكر “السلخانة” بمدينة غريان
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
وزير الخارجية التركي: خطواتنا في ليبيا غيرت الموازين ويتعين على حفتر إدراك ذلك
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
لجنة مجابهة أزمة كورونا بمصراته تعلن نتائج فحص 131 عينة
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك