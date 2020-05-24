مرزوق: الانقسام حول ليبيا في تونس عميق جدا

قال رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، إن الانقسام حول ليبيا في تونس عميق جدا، وأضاف مرزوق في تصريحات لوكالة سبوتنيك أن الاصطفاف إلى جوار أحد أطراف الصراع الليبي يؤثر على الداخل التونسي، وأن على رئاسة الجمهورية تصحيح المسار بما يتوافق مع رؤية المجتمع الدولي تجاه ليبيا. ورأى أن الموقف الرسمي التونسي حول ليبيا اتسم بالحياد الإيجابي في فترة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وهو موقف يرفض الإرهاب ويحاول أخذ مسافة واحدة من أطراف الصراع، ويشجع على الحل السياسي.

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