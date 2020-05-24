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السويحلي: أبطالنا الشهداء ضحوا بأرواحهم لحرية ومدنية ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، قتلى المليشيات المسلحة التابعة لحكومة فائز السراج بالشهداء الأبرار الذين دفعوا أرواحهم لتحقيق الانتصارات.

وزعم السويحلي، في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه بفضل ما وصفهم بـ”الشهداء الأبرار، تحققت الانتصارات بعد صمود وملاحم تاريخية ضد “ميليشيات” حفتر ومرتزقته على مدى أكثر من عام، حسب قوله.

وأكد الرئيس السابق لـ”مجلس الدولة الاستشاري، أنهم ‏سيظلوا مدينون لهؤلاء بمدنية وحرية ليبيا، مُختتمًا: “أسر هؤلاء الشهداء أمانة في أعناق الشعب الليبي، والمجد والخلود لشهداء بركان الغضب”

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • بتضحك على مين يا سويحلى بهذا الكلام الكذابى ففروخك وفريخك بشير يلعب ٩ بالخارج ويعد فى الدولار باسطنبول ولندن وانت شنيطك واتية للهروب فى أى لحظة حتى لا يتم قتلك أو سجنك لانك جبان وحريص على الحياة أما الحرية والديمقراطية فأنت آخر من يتحدث عنها فمن أين لك هذا الرطل والاسطول من السيارات المصفحة التى تستقل فيها فى تنقلاتك رغم عدم وجود أى صفة لك سوى صفة البلطجة والغطرسة المزيفة لكن نطمنك بأن نهايتك ستكون سيئة للغاية عاجلا ام اجلا .

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  • كذاب يا وجه الحمار اللي فيه *** كل فرد في عصابات المليشيات يحارب من أجل سرقة المال والسطو علي البيوت ولا يعرفوا شئ عن الدوله المدنيه ،قل المصاريت يسعون لقيام دوله الفوضويه ممكن يستمعوا لك الليبيين في الجانب لأن ينطبق علي ما يقومون به من انحرفات لا يتم التغاظي عنها الا في ظل الدوله الفوضويه اما فمليشياتكم من ذوي السوابق وخريجي احبوس فاي دوله مدنيه ستآتي من وراء هؤلاء فالهارب من السجن ليتحق بمليشيا ظانا انها ستحميه من العوده للسجون فلا والف لا فسيعود به الجيش لاكمال محكوميتك التي هربت قبل كمالها

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  • يا تيس المعيز ، ادف في الطواجين للمغرر بهم وتحشيلهم فيه سخون وبعدين تقول ابطالنا شهداء

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