السويحلي: أبطالنا الشهداء ضحوا بأرواحهم لحرية ومدنية ليبيا

وصف الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، قتلى المليشيات المسلحة التابعة لحكومة فائز السراج بالشهداء الأبرار الذين دفعوا أرواحهم لتحقيق الانتصارات.

وزعم السويحلي، في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه بفضل ما وصفهم بـ”الشهداء الأبرار، تحققت الانتصارات بعد صمود وملاحم تاريخية ضد “ميليشيات” حفتر ومرتزقته على مدى أكثر من عام، حسب قوله.