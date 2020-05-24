الغنوشي يهنئ السراج بتقدمات قوات الوفاق.. ويدعو للحوار

قدّم رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، راشد الغنوشي، التهنئة لحكومة الوفاق، لما أسماه النجاح بالسيطرة على مناطق شاسعة، وأعرب الغنوشي في ذات الوقت، إلى أمله عودة الأطراف في ليبيا إلى طاولة الحوار.

وتأتي تهنئة الغنوشي، ضمان بيان للحركة، وتوضيح عن اجتماعها الدوري الذي تناول الملفات التي تشهدها تونس هذه الفترة، والتي أبرزها، الصراع الدائر بينها وبين الأحزاب التونسية التي رفضت تهنئة الغنوشي للسراج، لكونها تدخلا في الشؤون الليبية.

كما قدمت حركة النهضة في بيانها، تحيتها إلى كل الأطراف السياسية والشخصيات من مختلف المشارب الفكرية في تونس، على إدانتها الصريحة والحازمة لكل استهداف خارجي أو داخلي للتجربة الديمقراطية.

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