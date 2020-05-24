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الغنوشي يهنئ السراج بتقدمات قوات الوفاق.. ويدعو للحوار

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّم رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، راشد الغنوشي، التهنئة  لحكومة الوفاق، لما أسماه النجاح بالسيطرة على مناطق شاسعة، وأعرب الغنوشي في ذات الوقت، إلى أمله عودة الأطراف في ليبيا إلى طاولة الحوار.

وتأتي تهنئة الغنوشي، ضمان بيان للحركة، وتوضيح عن اجتماعها الدوري الذي تناول الملفات التي تشهدها تونس هذه الفترة، والتي أبرزها، الصراع الدائر بينها وبين الأحزاب التونسية التي رفضت تهنئة الغنوشي للسراج، لكونها تدخلا في الشؤون الليبية.

كما قدمت حركة النهضة في بيانها، تحيتها إلى كل الأطراف السياسية والشخصيات من مختلف المشارب الفكرية في تونس، على إدانتها الصريحة والحازمة لكل استهداف خارجي أو داخلي للتجربة الديمقراطية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الف مبروك ياغنوشى بالذكرى السابعة لحبس مرشدكم العام وربكم الاعمى الوضيع محمد بديع متكيف فى ليمان طره من اخوانه المثليين اما الوطية يااخوان لوط فالجيش الوطنى تركها برغبته لجعلها مصيدة للخرفان والاستفادة من القوة الموجودة بها فى محاور القتال الاخرى الاهم فى طرابلس ومصراته واى انتصار ياحمار والخوان محرم عليهم ثلاث ارباع ليبيا خالية من سرطان الخوان والمهم الان ان الشعب التونسى تأكد ان حركة النهضة اخوانية رغم اكذوبة الانفصال عن الاخوان الارهابية فالقناع سقط وظهر وجهك القبيح الارهابى وعار على الشعب التونسى ان يترك مثلك فى منصبه فمكانك مثل سعد الكتاتنى فى مصر كان رئيس البرلمان المصرى وبناء عليه دخل السجن لانه غبى مثلك

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