طالبت وزارة داخلية حكومة الوفاق غير المعتمدة، بنتفيذ

حظر التجول واتخاذ إجراءات بقفل المداخل والمخارج الرئيسية لمدينة طرابلس خلال

عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الوزارة في خطاب موجه لرئيس جهاز المباحث الجنائية،

ورئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة

العامة للعمليات الأمنية، ومدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، ومدير

أمن طرابلس، ومدير مكتب المعلومات والمتابعة، ورئيس قوة العمليات الخاصة، أن الطرق

المطلوب إغلاقها هي طريق الساحلي تقاطع الإشارة الضوئية البيفي، والطريق الدائري المدخل

الشرقي والمدخل الغربي، وطريق الشط من جزيرة أسبان إلى غاية جزيرة سوق الثلاثاء، وطريق

20 رمضان (11 يوليو) إلى غاية جزيرة الخميسة.

وطالبت الوزارة أيضًا بغلق طريق الساحلي من الإشارة الضوئية

السبعة شرقا إلى جزيرة باب بن غشير غربا، وطريق حي الأندلس من جزيرة سوق الثلاثاء شرقا

إلى جزيرة الغيران غربا، وطريق قرجي سوق الثلاثاء شرقا إلى جزيرة الغيران غربا، وطريق

الهضبة الشرقية من جزيرة سيدي المصري إلى البوابة الخلفية للجامعة، وطريق الهضبة طول

من جزيرة باب بن غشير إلى الإشارة الضوئية الكلية، وطريق عين زارة من الإشارة الضوئية

السبعة إلى النصب التذكاري، والإشارة الضوئية طريق المطار، والإشارة الضوئية بوابة

الجبس.

وأضافت الوزارة أنه يستثنى من عدم حركة المرور، وزارتي الدفاع الداخلية التابعتين للوفاق، والأجهزة الأمنية، وجهاز الحرس البلدي، والفرق الطبية، وفرق الكهرباء، والاتصالات، وفرق الخدمات والنظافة.

The post داخلية الوفاق توجه بتطبيق حظر التجول وقفل مداخل ومخارج طرابلس خلال العيد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24