أوغلو: “الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي  وحفتر بحاجة لفهم ذلك”

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده “غيرت الميزان” في ليبيا ومنعت “حرب أهلية شاملة”.

وأضاف أوغلو في مقابلة تلفزيونية، “الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي وحفتر بحاجة لفهم ذلك”، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، خلال مقابلة مع تلفزيون “إن.تي.في” إن بلاده “لن تذعن لتهديدات حفتر أو غيره”.

ودعا كالين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف ضد حفتر، مشيرا في حديثه بقوله: نحن بحاجة للعودة إلى الطاولة للتوصل إلى حل سياسي في أقرب وقت ممكن.

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