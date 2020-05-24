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أوغلو: “الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي  وحفتر بحاجة لفهم ذلك”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده “غيرت الميزان” في ليبيا ومنعت “حرب أهلية شاملة”.

وأضاف أوغلو في مقابلة تلفزيونية، “الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي وحفتر بحاجة لفهم ذلك”، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، خلال مقابلة مع تلفزيون “إن.تي.في” إن بلاده “لن تذعن لتهديدات حفتر أو غيره”.

ودعا كالين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف ضد حفتر، مشيرا في حديثه بقوله: نحن بحاجة للعودة إلى الطاولة للتوصل إلى حل سياسي في أقرب وقت ممكن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    من انتم الذين بحاجة الى العودة الى الطاولة…هذا شان ليبي والجيش الليبي معه كل الشعب الليبي

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  • شين دخلك بليبيا ياكلب اذا كان المعتوه يتوهم انه قادر على احتلالها فهو واهم لانه من المستحيل ان يقف امام ارادة الشعب الليبى واذكرك ياكلب بمشهد رايته انت بعينك حينما حضرت فرح السودان بثورته على الاخوانى الحقير عمر البشير والذى اهدى اردوغان جزيرة سواكن فى البحر الاحمر ولم يستطع ان يفعل له شيئا وحتما سيحتفل الشعب الليبى بفرح ليبيا فى طرابلس ويستمع لخطاب قائده من ميدان الشهداء فى حضور امام اوغلو رئيس تركيا وقتها !!!

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  • الغريب ان المعتوه يستخف بعملائه فى ليبيا ويقول لهم سأجعل ليبيا واحة للسلام مثل سوريا فماذا يقصد اذا كانت سوريا مدمرة واهلها مشردون وبجبر اتباعه على القتال فى ليبيا قسرا باوامر من القائد الاعلى للارهاب الدولى ترامب لوكلائه فى المنطقة تركيا وقطرائيل وايطاليا ولا تستطع دول صديقة للشعب الليبى ان تقف امام اردوغان مثل روسيا وفرنسا رغم ان جائحة الكورونا اثبتت ضعف امريكا واستقبالها لاول مرة معونات من انحاء العالم مع مقابر جماعية فى نيويورك والقادم اسوأ ورغم اختلافى مع سياسة ايران التوسعية الا انها وقفت فى وجه الارهاب الامريكى ولو تعاون معها دول الخليج المسلمة لطردوا كلاب امريكا من منطقتنا العربية فهم يهدمون بلادنا باموالنا لصالح اسرائيل وكفاية غباوة

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  • انتم من افسد الامن والسلام في ليبيا . انتهى مؤتمر برلين بالاتفاق على هدنة . وفوجئنا بانكم ماضين في ارسال المرتزقة لليبيا . فما مبرر هذا العمل ؟ لو انكم صادقين لتوقف وصولهم فورا . لكنكم مصرين على الفوضى .

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