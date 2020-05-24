مديرية أمن الجفارة تكلف قوة دعم طيلة أيام العيد لتطبيق حظر التجول

عقد بمقر مديرية أمن الجفارة اجتماعا، ضم مدير الأمن العميد عبدالناصر الطيف وعدد من منتسبي المديرية.

وناقش الاجتماع، عدد من المواضيع الأمنية داخل المنطقة وتكليف قوة من قوة دعم المديرية، للعمل مع مراكز الشرطة بمنطقتي السواني والكريمية، خلال أيام عيد الفطر المبارك وتطبيق الحظر الكلي طيلة أيام عيد الفطر المبارك بناء على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، المواطنين الإلتزام بحظر التجول، طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

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