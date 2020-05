أفاد مصدر لليبيا24، الأحد، بإسقاط طائرة مسيرة تركية في

مدينة بني وليد.

