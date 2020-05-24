المسماري: الأداء الباهر للقوات المسلحة العربية الليبية ثمار التخطيط الاستراتيجي والتكتيكي

بنغازي 23 مايو 2020 (وال) – قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري إن الاداء الباهر الذي اظهرته وحدات القوات المسلحة في محاور طرابلس اليوم ناتج عن التدريب المتقدم وشجاعة وبسالة رجالنا على مستوى القيادات والتنفيذ، وما تحلت به من ضبط وربط وطاعة عمياء.

المسماري تابع فى إيجاز صحفى، اليوم الأحد، هذه المعطيات امتزجت مع حب التضحية من أجل كرامة الوطن، وهى ثمار التخطيط الجيد للمعركة بدأت واضحة في إدارة المعركة بمستويها الاستراتيجي والتكتيكي بما يضمن تنفيذ المهام والواجبات المترتبة على أمر العمليات العام للحرب على الجماعات التكفيرية المتطرفة والعصابات الاجرامية والغزاة الاتراك ومرتزقتهم ، فتحية اكبار واجلال لوحداتنا المقاتلة التي حققت الاهداف المراد الوصول اليها بكل خبرة وكفاءة وإرادة وطنية.

والسبت، قامت القوات المُسلحة العربية الليبية باستهداف مرتزقة الإرهابي رجب أردوغان ، ومليشيات السراج، داخل معسكر اليرموك، بعد أن أوقعتهم في كمينٍ مُحكمٍ من خلال استدراجهم داخل المعسكر.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة إن “هذا الاستهداف خلّف عددا كبيرا من القتلى في صفوف مجموعات الحشد المليشياوي، كما قامت وحداتنا بأسر عدد 12 مُرتزقا من حاملي الجنسية السورية يتعبون لهذه المجموعات”. (وال – بنغازي)

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