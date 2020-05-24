لجنة مكافحة كورونا بمصراتة تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة في البلدية

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس

كورونا ببلدية مصراتة، الأحد، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا يوم أمس السبت في

البلدية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر قام بالكشف على 13

حالة منها 11 حالة تم تحويلها لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية

وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة وفي انتظار نتائج التحاليل، مشيرة إلى

أن باقي الحالات غادرت المركز ولا تعاني من أعراض فيروس كورونا.

وأضافت اللجنة أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر قام بالكشف

على حالة واحدة أيضًا، مبينة أن هذه الحالة بصحة جيدة ولا تعاني من أعراض فيروس كورونا،

لافتة إلى أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام لم يسجل دخول حالات يوم السبت.

وتابعت اللجنة أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

قام بسحب 20 مسحة أنفية بلعومية مختلفة، وقد تم إرسالها للمختبر المرجعي لمكافحة الأمراض

مصراتة، وفي انتظار نتائج التحاليل.

وأشارت اللجنة إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة أعلن أن المسحات التي تم سحبها الجمعة وعددها 131 مسحة، كانت نتائج التحاليل سالبة، مؤكدة أن الفريق يقوم بالمتابعة مع جميع الحالات في حالة حدوث أي تطور، لافتة إلى أن مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة لم يسجل دخول حالات يوم أمس السبت.

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