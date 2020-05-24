الجيش يعلن إسقاط طائرة تركية في محيط مدينة بني وليد

أعلن عضو شعبة الإعلام بالجيش الوطني، المنذر الخرطوش، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة “بيرقدار” في محيط مدينة بن وليد، بواسطة الدفاعات الجوية للجيش.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها الرسمية، تحرّك سرية من الكتيبة 128 مُشاة من مدينة بنغازي بعد إتمام تعزيزها بأحدث العتاد والتجهيزات حسب وصف الشعبة.

وأوضحت الشعبة في إدراجها الذي عززته بمقطع فيديو لتحرك الأرتال المسلحة، أن السرية انتقلت من ثكنتها تعزيزاً ودعماً لوحدات القوات المُسلحة المُرابطة في محاور القتال.

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