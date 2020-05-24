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رئيس قوة العمليات يتفقد التمركزات الأمنية في طرابلس

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام رئيس قوة العمليات الخاصة بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد وجدي الشريف، بجولة تفقدية على التمركزات الأمنية داخل العاصمة طرابلس.

وشملت الجولة الميدانية،  الدوريات الأمنية المنتشرة في محيط ميدان الشهداء بالإضافة إلى بعض الأماكن الحيوية بوسط العاصمة طرابلس.

وطالب رئيس القوة خلال هذه الجولة، بضرورة رفع أقصى درجات الإستعداد بين جميع العناصر التابعين للقوة لتنفيذ قرار الحظر الكلي طيلة أيام عيد الفطر المبارك، والحرص على سلامة المواطنيين والممتلكات، مشدداً على ضرورة توعية المواطنيين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار الحظر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • صفات وهمية فالمليشيات لا تعدل عليهم ولا حتى حاسبتهم كلاب ينبحوا فلا دولة الا بالقضاء على الميليشيات وقادتهم فى كل مدن الارهاب طرابلس ومصراتة وزليتن والزاوية وغريان قالك رئيس وحدة العمليات يتفقد …..الخ وغنيوة وكارة وقدور شن يعملوا ؟

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