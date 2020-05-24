رئيس قوة العمليات يتفقد التمركزات الأمنية في طرابلس

قام رئيس قوة العمليات الخاصة بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد وجدي الشريف، بجولة تفقدية على التمركزات الأمنية داخل العاصمة طرابلس.

وشملت الجولة الميدانية، الدوريات الأمنية المنتشرة في محيط ميدان الشهداء بالإضافة إلى بعض الأماكن الحيوية بوسط العاصمة طرابلس.

وطالب رئيس القوة خلال هذه الجولة، بضرورة رفع أقصى درجات الإستعداد بين جميع العناصر التابعين للقوة لتنفيذ قرار الحظر الكلي طيلة أيام عيد الفطر المبارك، والحرص على سلامة المواطنيين والممتلكات، مشدداً على ضرورة توعية المواطنيين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار الحظر.

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