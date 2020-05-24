أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، بسقوط عدة قذائف بمحيط مطار معيتيقة الدولي.
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أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، بسقوط عدة قذائف بمحيط مطار معيتيقة الدولي.
The post سقوط عدة قذائف بمحيط مطار معيتيقة الدولي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
احتفال الجيش الوطنى بعيد الفطر المبارك وارسال هدايا للاتراك فى هذه المناسبة السعيدة
المضحك ان الخوان عاشوا فى اوهام ان الجيش سينسحب من طرابلس وان ترهونة مضمونة لهم وطمعوا فى برقة مع ان الجيش يستخدم تكتيك ذكى لمن يفهم فهو تركوا لهم الصحراء الغربية ليشتتهم هناك بعيدا عن القتال ويحرر جنوده العديدة فى الوطية ويشركها فى محاور القتال لفرض حصار تام من جميع الجهات بعد تحرير غريان والعزيزية والتقدم نحو جنزور غرب طرابلس والقرة بولى شرقا لعزل طرابلس عن مصراته مع فرض حصار على مصراته ايضا من الجنوب من بنى وليد وشرقا فى ابوقرين وغربا من ترهونة والقرة بولى وانسى ياخوان ايام زمان
أن مؤيدي الجيش لا يعجبهم ولا يتمنون سماع نبأ سقوط قذائف علي مقربه من مطار معيتيقه بل الذي يتمنونه هو سماع لقد مسح مطار معيتيقه من علي الارض بالذي فيه من اتراك ومرتزقه سوريين ولقطاء لليبيين لأمرين ،الامر الأول اذا أضطر الشخص لأكل الحلوف عليه ان يأكله سمين بمعني اذا ما قررت الحرب لتكن حرب مدمره لقدرات العدو تدمير شامل وكامل ولكن لآسف من يري قصف الجيش علي مواقع اللقطاء الليبيين والمرتزقه السوريين والبغاة الاتراك يري قصف ناعم لا يبعد كثيرا عن فرقعات خط ولوّح الأمر الثاني ان مطار معيتيقه مش أعز من مطار طرابلس الدولي الذي دمره السفيه صلاح بادي فخبر سقطت قذائف الي جوار معيتيقه خبر غير جدير بالقراءه وفتوه أحسن من قراءته
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