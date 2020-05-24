«بركان الغضب»: سقوط قذائف صاروخية على مطار معيتيقة صباح أول أيام عيد الفطر

قال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إن «قذائف صاروخية» سقطت بمطار معيتيقة شرق العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك.

واتهم المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» عبر صفحته على «فيسبوك» القوات التابعة للقيادة العامة بإطلاق القذائف الصاروخية على المطار، وعدم احترام شعائر العيد وفرحة المواطنين في أول أيامه.

واعتبر المركز الإعلامي لتعلية «بركان الغضب» أن إطلاق القذائف على مطار معيتيقة يؤكد أن «ادعاءات» و«مزاعم» القوات التابعة للقيادة العامة بشأن وقف إطلاق النار «كاذبة» و«باطلة» على حد وصفه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا