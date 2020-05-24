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«بركان الغضب»: سقوط قذائف صاروخية على مطار معيتيقة صباح أول أيام عيد الفطر

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إن «قذائف صاروخية» سقطت بمطار معيتيقة شرق العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك.

واتهم المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» عبر صفحته على «فيسبوك» القوات التابعة للقيادة العامة بإطلاق القذائف الصاروخية على المطار، وعدم احترام شعائر العيد وفرحة المواطنين في أول أيامه.

واعتبر المركز الإعلامي لتعلية «بركان الغضب» أن إطلاق القذائف على مطار معيتيقة يؤكد أن «ادعاءات» و«مزاعم» القوات التابعة للقيادة العامة بشأن وقف إطلاق النار «كاذبة» و«باطلة» على حد وصفه.   

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • اى احترام ياكلاب وانتم من رفضتم هدنة العيد فهى معلنة من طرف واحد من طرف الجيش مع حق الرد على اى اعتداء من الخوان الذين تصوروا ان الجيش الوطنى يمكن هزيمته من شوية صراصير وبعد العيد وانتهاء الهدنة ستروا بأس شديد الجيش انتهى الدرس ياخوان واستعدوا للهزيمة فى غريان بعد ان تم استغلال غباوة الحمار اكار فى سحب المليشيات العثمانية فى الصحراء الغربية والاستفادة من القوة الكبيرة فى الوطية فى محاور القتال الرئيسية لتحقيق انتصارات مدوية

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  • أن مؤيدي الجيش لا يعجبهم ولا يتمنون سماع نبأ سقوط قذائف علي مقربه من مطار معيتيقه بل الذي يتمنونه هو سماع لقد مسح مطار معيتيقه من علي الارض اللي فيه من اتراك ومرتزقه ولقطاء لليبيين لأمرين ،الامر الأول اذا أضطر الشخص لأكل الحلوف عليه ان يأكله سمين بمعني اذا ما قررت الحرب لتكن حرب مدمره لقدرات العدو تدمير شامل وكامل ولكن لآسف من يري قصف الجيش علي مواقع اللقطاء الليبيين والمرتزقه السوريين والبغاة الاتراك يري قصف ناعم لا يبعد كثيرا عن فرقعات خط ولوّح الأمر الثاني ان مطار معيتيقه مش أعز من مطار طرابلس الدولي الذي دمره السفيه صلاح بادي فخبر سقطت قذائف الي جوار معيتيقه خبر غير جدير بالقراءه وفتوه أحسن من قراءته

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