الاتحاد الأوروبي يدعو أطراف النزاع إلى وقف القتال والاحتفال بالعيد في سلام

دعا آلن بوجيا، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، السبت، أطراف النزاع في ليبيا، بضرورة احترام روح عيد الفطر، والسماح بالاحتفال به في سلام ومصالحة.

وأكد بوجيا، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن العيد هو وقت للفرح والاحتفال, ووقت لصنع السلام مع جميع الجيران والأقارب والأصدقاء وحل الخلافات، لافتا إلى أنه

قد آن الأوان للاستجابة إلى الدعوات التي لا تنتهي لإنهاء القتال والعودة إلى الحوار، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لحل الصراع الدائر.

