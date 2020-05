أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، السبت، تصدقها على 150 مواطنا ليبيا نازحا من من منطقة الفرناج، بعد ترك منازلهم إثر استهدافها بالقصف العشوائي.

وأضافت المنظمة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن النازحين من منطقة الفرناج وجدوا ملجا لهم في إحدى المدارس، وتقدم المنظمة لهم المساعدات الطارئة من أغذية ومستلزمات معيشية.

The post الدولية للهجرة تتصدق على 150 مواطنا نازحا من منطقة الفرناج appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24