بعد التأكد من خلوهم من كورونا..636 مواطنا يغادرون الحجر الصحي في بنغازي

أعلنت الغرفة المركزية التابعة للخدمات الصحية بنغازي، السبت، مغادرة دفعتين من المواطنيين يومي الأربعاء والخميس عقب استكمال مدة الحجر الصحي المقرر 14 يومًا.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن إجمالي المواطنين الذي أكملوا المدة المقررة للحجر الصحي حتى يوم الخميس، بلغ قرابة (636) مواطن ومواطنة، في 7 مواقع وهي هي فندق أصول الضيافة، وموقع رأس المنقار، ومنتجع الماسة، ونُزل الراحة، وفندق بنغازي، وفندق النجمة الذهبية، فندق تيبستي.

وأكدت الغرفة، أن جميع هؤلاء النزلاء؛ أجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة عند الدخول وقبل الخروج، وقد ثبت خلوهم من فيروس كورونا.

