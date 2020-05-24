الكويتي ناصر الدويلة: أبارك لـ”أخونا الكبير أردوغان البطل” الذي انتصر لأهل ليبيا

وصف العضو السابق بمجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة، مرتزقة ومليشيات “السراج” بالفرسان الأحرار، مؤكدا أن “العيدية” ستصل من ما أسماه “دار الخلافة العثمانية” ليصطلي بها “المشير حفتر”. بحسب زعمه.

وادعى الإخواني الكويتي في تدوينة على موقع “تويتر” بقوله: “شباب ليبيا رجال اولاد رجال واحرار من مواكر الاحرار وفرسان لهم ردة وقد حانت “ردة الفرسان”.

وتابع الإخواني الكويتي “الدويلة” الموالي للمشروع الإخواني القطري التركي في ليبيا بقوله: “على اعداء البشرية وتجار الموت واليوم عيد وان شاء الله ستصل العيدية من دار الخلافة العثمانية الليلة تشوفونها بعيونكم وباكر يصطليها بجلده حفتر ومن معه من حشرات الامم واعداء البشر”، بحسب كلامه.

ودعا “الدويلة” الذي سبق اعتقاله في الكويت لتهجمه على دول الخليج من أجل قطر، للمرتزقة والمليشيات بالنصر ولأخيه الأكبر “اردوغان” ووصفه بـ”البطل” الذي انتصر لأهل ليبيا، مدعيا بقوله:”نصر من الله و فتح قريب اللهم انصر اخواننا في ليبيا و اخذل عدوهم و بارك لاخونا الكبير الرئيس رجب اردوغان و الشعب التركي البطل الذي انتصر لاهل ليبيا و دفع عنهم صولة الروس و المداخله و اصحاب الاهواء اللهم افتح بيننا و بينهم بالحق وانت خير الفاتحين وننتظر العيدية من ابو بلال الليله”.

وكان الإخواني الكويتي “الدويلة”، عبر في وقت سابق، عن أمنيته في سقوط مدينة ترهونة في أيدي الغزاة الأتراك ومعاونيهم من المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج والإرهابيين والمرتزقة الأجانب.

وقال “الدويلة” في تغريدة سابقة على حسابه بموقع “تويتر”: “ستسقط ترهونة وبني وليد بأسرع من ومضة البرق، فيا وجهاء المدينتين لا يغرنكم الشيطان ويدمر مدنكم إن كيد الشيطان كان ضعيفا”.

وواصل “الدويلة” تغريدته بالهجوم على القائد العام للجيش الليبي، زاعما: “الحق مع إخوانكم في طرابلس، والشيطان مع البرغوث (المشير أركان حرب خليفة) حفتر عميل الصهيونية والاستعمار، وسينتصر الحق ويزهق الباطل، لا تخربوا بيوتكم بأيديكم وتشردوا أبناءكم والسلامة غنيمة”.