الإعلام الحربي: الجيش يستعيد السيطرة على معسكر اليرموك

أعلنت شعبة الإعلام الحربي استعادة قوات الجيش السيطرة على معسكر اليرموك أمس السبت بعد طرد قوات الوفاق منها.

وبثت شعبة الإعلام الحربي تسجيلا مصورا من أمام معسكر اليرموك يظهر سيطرة الجيش عليه بعد دحر قوات الوفاق.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الوفاق تكبدت خسائراً كبيرة في الأرواح والعتاد جراء هذا الهجوم كما قامت بأسر عدد 12 مُرتزقاً من حاملي الجنسية السورية يتعبون لهذه المجموعات.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن قوات الجيش استهدفت قوات الوفاق داخل معسكر اليرموك بعد أن أوقعتهم في كمينٍ مُحكمٍ من خلال استدراجهم داخل المعسكر.