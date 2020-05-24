طقس معتدل على مناطق الشمال والوسط مائل للحرارة في الجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن طقس، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، سيكون معتدلا على مناطق شمال ووسط ليبيا، بينما تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع على مناطق الجنوب مع فرصة سقوط أمطار على بعض مناطق الجنوب الغربي.

وأضاف المركز في بيان صدر اليوم الأحد، أن مناطق الكفرة والسرير وتازربو ستتراوح درجات الحرارة القصوى بها ما بين 33 – 36 درجة.

راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

ـ ستكون السماء صافية اليوم مع قلة السحب، بينما الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (25 – 31) درجة لكنها تصل اليوم في منطقة أبونجيم إلى 33 درجة.

الخليج – سهل بنغازي – حتى أمساعد – الواحات – مرادة

ـ وفي تلك المناطق ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24 – 30) درجة، لكنها تصل في جالو والجغبوب إلى 32 درجة.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

ـ ستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، والرياح فشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا اليوم مما قد تسبب في إثارة الرمال والأتربة. بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (34 – 36) درجة ولا تتجاوز هذا اليوم 32 في غات والجفرة.

الكفرة – السرير – تازربو

ـ ستكون السماء صافية وقد تظهر بعض السحب. والرياح ستكون شمالية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال اليوم. بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33 – 36) درجة.

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