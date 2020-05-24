المرصد السوري: ارتفاع عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 10.000

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

24 May, 2020

أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ارتفاع عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 10100 مقاتل بعد وصول دفعة جديد قوامها 500 مقاتل.

وأكد عبد الرحمن في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” وصول دفعة جديدة من مرتزقة أردوغان إلى ليبيا تضم 500 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق الوطني، ضد الجيش وبذلك بلغ تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 10100 “مرتزق بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3400 مجند.

وأشار عبد الرحمن إلى أنه من بين المجندين يوجد حوالي 200 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة “السلطان مراد”، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل 7 عناصر في صفوف “المرتزقة” جراء المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية، إضافة لأسر عدد منهم في مواقع مختلفة هناك وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، إلى 318 مقاتلاً بينهم 18 طفلاً دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.