أندبنتدنت عربية: تركيا تستغل دعمها العسكري للوفاق في الاستحواذ على الغاز الليبي

أكدت صحيفة أندبنتدنت عربية، السبت، أن تحرك تركيا للتنقيب عن النفط في ليبيا أثار اعتراضات خصومها في شرق البلاد، في وقت رأى مراقبون أن أنقرة تعمل على تعزيز حضورها في ملف الغاز والثروات الهيدروكربونية المكتشفة حديثاً في شرق البحر المتوسط.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها بعنوان “هل تستثمر تركيا دعمها العسكري للوفاق بحيازة الغاز الليبي؟”، أن تحرك تركيا في ليبيا يأتي بعد أيام من استئنافها عمليات التنقيب في منطقة من السواحل القبرصية تعتبرها نيقوسيا ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وسط تحذيرات من خطورة تصعيد التوتر العسكري في المنطقة بعد خطوتها التي جاءت بالتزامن مع سيطرة حكومة “الوفاق” غير المعتمدة على قاعدة الوطية، مؤكدة أن ذلك يعد تحولا لافتا لسير المعركة بين الوفاق وحليفها التركي من جانب، والجيش من جانب آخر.

هذا ويذكر أن فاتح دونماز وزير الطاقة التركي قد أعلن أن شركة البترول التركية (تباو) قدمت طلباً إلى ليبيا للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، مشيراً إلى أن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية، وهو ما أثار اعتراضات قوى إقليمية.

