أعلن ما يسمى بالمرصد السوري، الأحد، وصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا تضم 500 مرتزقا، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق غير المعتمدة، ضد الجيش.

