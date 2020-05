أعلن ما يسمى بالمرصد السوري الأحد، أن هناك 200 طفلا تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة “السلطان مراد”، جرى تجنيدهم من جانب تركيا للقتال مع قوات الوفاق ضد الجيش في ليبيا، عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.

