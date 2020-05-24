المرصد السوري: وصول 500 مرتزق إلى ليبيا للقتال إلى جانب “الوفاق”

يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان مواكبة ورصد عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا من قبل تركيا، حيث وصلت خلال الساعات الفائتة دفعة جديدة تضم 500 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب “حكومة الوفاق”، ضد الجيش الوطني الليبي، وبذلك بلغ تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو عشرة آلاف ومائة مرتزق بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3400 مجند.

يذكر أن من ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 200 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة “السلطان مراد”، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل 7 عناصر في صفوف “المرتزقة” جراء المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية، إضافة لأسر عدد منهم في مواقع مختلفة هناك، تزامنا مع استمرار المعارك في ليبيا.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، إلى 318 مقاتل بينهم 18 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

وعلم المرصد السوري أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، ووفقا لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.