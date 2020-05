أعلن ما يسمى بالمرصد السوري، الأحد، أن حصيلة المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا بلغ نحو 3400 مرتزقا.

The post المرصد السوري: 3400 مرتزقا سوريا يتلقون التدريب في معسكرات تركيا تمهيدا لإرسالهم إلى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24