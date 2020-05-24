قام رئيس قوة العمليات الخاصة عميد وجدي الشريف بجولة تفقدية على التمركزات الأمنية داخل العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الجولة شملت الدوريات الأمنية المنتشرة في محيط ميدان الشهداء بالإضافة إلى بعض الأماكن الحيوية بوسط العاصمة طرابلس.

وطالب رئيس القوة خلال هذه الجولة بضرورة رفع أقصي درجات الإستعداد بين جميع العناصر التابعين للقوة في تنفيذ قرار الحظر الكلي طيلة أيام عيد الفطر المبارك والحرص على سلامة المواطنين والممتلكات، مشدداً على ضرورة توعية المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار الحظر.