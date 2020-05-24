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أوغلو: تركيا قلبت الموازين في ليبيا وعلى الإنقلابي حفتر إدراك ذلك

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن خطوات بلاده في ليبيا غيرت الموازين، مشددًا على أن الحل الوحيد هو الحل السياسي وأنه يتعين على من وصفه بـ” الجنرال الانقلابي خليفة حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) إدراك ذلك.

اوغلو أضاف في تصريح لقناة تلفزيونية محلية نقلته قناة “روسيا اليوم” ، أن خطوات تركيا في ليبيا حالت دون تحول الصراع الدائر في البلاد إلى حرب أهلية، وأصبح حرب شوارع.

ولفت إلى أن وجهات نظر بلاده وبريطانيا تتطابق حيال قضايا دولية وإقليمية، بينها الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن لندن تدعم ما وصفها بـ” الحكومة الشرعية ” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من مجلس النواب”  والمسار السياسي في ليبيا.

واختتم حديثه قائلاً :”إذا كان الحديث يدور عن وقف إطلاق نار اليوم في ليبيا، فهذا بفضل تركيا”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • حفتر لم ينقلب علي الشرعيه فالبرلمان الشرعي هو من خوّل حفتر بإعادة تشكيل الجيش ومن أنقلب علي الشرعيه حقاً هم سلالة زنا الاتراك في مواطنات ليبيات ادبان احتلال تركيا لليبيا قبل 403 سنه فماذا تتوقعوا من صلاح وفلاح في احفاد اللقطاء وحفيد اللقيط لقيط وانا لا امدح حفتر لطمع مادي كمن هم محيطين بالسراج ويتملقوا فيه من آجل وظيفه او ان يتصدق عليهم فأنا حاصل علي حق المواطنه الاوروبيه من أكثر 36 عام وليس عندي جواز سفر ليبي ولا ارغب فيه وليبيا بالنسبه لي أرث نفخر به كفخري بعهد العرب في الاندلس ودعمي للجيش وفاءاً لقبور اجدادي بالشرق الليبي من اولئك الذين كانوا رفقاء لعمر المختار اقصد لابي واخوه وجدي لامي واخوه وجمعهم اجدادي

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