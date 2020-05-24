قدمت الحكومة الليبية التهنئة للشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر قائلة“يأتي العيد هذا العام لنضم تهنئته إلى آلاف التهاني التي تبادلناها بشهدائنا على ثرى الوطن الحبيب، اللهم ارحمهم وتقبلهم في فردوسك الأعلى آمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون”.

وأضافت الحكومة أنها ترفق “تهنئتها هذه بباقات الدعاء لجرحانا الأبطال، الذين صنعوا لليبيا عيدها الحقيقي، ولكل الليبيات اللاتي نفخر بصمودهن وثباتهن وشرفهن على مر التاريخ، شرف لا يلوثه وغد، ولا يزيله عربيد”مردفة“سنفرح بالعيد؛ بما فتح لنا مولانا من الطاعات في رمضان، أسوة بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك الفرح بالعيد رغم جراحات المسلمين“.

وأردفت الحكومة“سنفرح بالعيد تفاؤلاً بالنصر المبين على الطامعين في غزو بلادنا والخونة الذين يساندونهم أينما كانوا، وتعالياً على النكبات والكوارث، وتسامياً عن الأرض، وتطلعا للسماء والعلياء” .