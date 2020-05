العمليات الخاصة بـ “داخلية الوفاق” تحذر من مخالفة قرار الحظر الكلي خلال العيد

أكد رئيس قوة العمليات الخاصة بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق غير المعتمدة وجدي الشريف، السبت، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار الحظر الكلي خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار الشريف خلال جولته الميدانية، في محيط ميدان الشهداء وبعض الأماكن الحيوية بوسط العاصمة طرابلس، إلى ضرورة رفع أقصى درجات الإستعداد بين جميع العناصر التابعة للقوة لتنفيذ قرار الحظر الكلي طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

