دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

