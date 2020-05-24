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بريطانيا تدعو لوقف النار في ليبيا والعودة للمفاوضات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الغير معتمدة محمد الطاهر سيالة إن بلاده تشعر بالقلق حيال تصاعد القتال وتأثيره على حياة المدنيين في ليبيا.

وأوضحت الخارجية أن كيفرلي دعا الأطراف إلى المشاركة على وجه السرعة في مفاوضات وقف إطلاق النار مشيرا إلى تأكيد بلاده الالتزام بمساعدة ليبيا على رسم طريق الاستقرار.

وقدم كيفرلي تهانيه للشعب الليبي بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك متمنيا أن يكون فرصة للعيش بسلام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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