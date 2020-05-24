بريطانيا تدعو لوقف النار في ليبيا والعودة للمفاوضات

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الغير معتمدة محمد الطاهر سيالة إن بلاده تشعر بالقلق حيال تصاعد القتال وتأثيره على حياة المدنيين في ليبيا.

وأوضحت الخارجية أن كيفرلي دعا الأطراف إلى المشاركة على وجه السرعة في مفاوضات وقف إطلاق النار مشيرا إلى تأكيد بلاده الالتزام بمساعدة ليبيا على رسم طريق الاستقرار.

وقدم كيفرلي تهانيه للشعب الليبي بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك متمنيا أن يكون فرصة للعيش بسلام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية