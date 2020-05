أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأحد، أنه لا يمكن التوصل إلى أية تسوية مأمولة في ليبيا، دون وضع حد لكل التدخلات الأجنبية التي تغذي الصراع وتسهم بشكل مؤسف في تمزيق النسيج المجتمعي لهذا البلد العربي المهم والعضو الفاعل في الأسرة العربية.

