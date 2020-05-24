بعثة الاتحاد الأوروبي: ندعو الذين يمسكون بزمام السلطة في ليبيا إلى احترام روح عيد الفطر

دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بوجيا، الذين يمسكون بزمام السلطة إلى الاستجابة لدعوات إنهاء الاقتتال والعودة للحوار في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة نشرتها بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، بمناسبة عيد الفطر.

وقال “آلن بوجيا”، إن العيد هذا العام يأتي مرة أخرى مع استمرار آلاف الليبيين في مواجهة آثار الحرب المستمرة التي لا تزال تسبب الموت والدمار والتهجير، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد جائحة الكوفيد19.

وأضاف “ألن بوجيا” أنه للعام الثاني على التوالي، أدعو جميع الذين يمسكون بزمام السلطة إلى احترام روح عيد الفطر والسماح بالاحتفال بهذا العيد المقدس في سلام ومصالحة وتعاطف، وهو جوهر الإسلام، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون العيد وقت للفرح والاحتفال ووقت لصنع السلام مع جميع الجيران والأقارب والأصدقاء وحل الخلافات.

وتابع “ألن بوجيا” آنه الأوان للاستجابة إلى الدعوات التي لا تنتهي لإنهاء القتال والعودة إلى الحوار مضيفا هذا هو السبيل الوحيد لحل الصراع الدائر.