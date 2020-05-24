أهالي ترهونة يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة المسجد العتيق

أدى جموع من أهالي مدينة ترهونة، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد العتيق في المدينة، رغم المخاوف التي يثيرها فيروس كورونا المستجد المتفشي عالميا.

ولم تمنع تلك المخاوف جموع من المصلين من أن يصطفوا بساحة المسجد العتيق في ترهونة لأداء صلاة العيد الذي يأتي هذا العام في ظل إجرءات وقيود احترازية للحد من انتشار الوباء.

وأعلن المجلس الرئاسي فرض حظر كلي خلال ايام عيد الفطر, فيما أعلنت الحكومة الموقتة من جهتها عن فرض حظر من الساعة السابعة مساء إلى السابعة من صباح اليوم التالي.

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وفي طرابلس، بدأت شوارع العاصمة صباح اليوم، خالية من المارة والمظاهر الاحتفالية بعد فرض حظر تام للتجول خلال أيام عيد الفطر المبارك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتفشي عالميًّا.

وانتشرت في شوارع العاصمة دوريات للأجهزة الشرطية التابعة لمديرية أمن طرابلس التي أكدت منع الحركة المرورية باستثناء: وزارتا الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والحرس البلدي والفرق الطبية وفرق الكهرباء والاتصالات وخدمات النظافة العامة.

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