العمليات الخاصة ترفع أقصى درجات التأهب في طرابلس

تفقد رئيس قوة العمليات الخاصة العميد “وجدي الشريف” خلال جولة ليلية، التمركزات الأمنية داخل مدينة طرابلس وشملت الجولة الميدانية الدوريات الأمنية المنتشرة في محيط ميدان الشهداء وبعض النقاط الحيوية وسط العاصمة.

وطالب “الشريف” خلال الجولة بضرورة رفع أقصى درجات الاستعداد بين جميع العناصر التابعين للقوة في تنفيذ قرار الحظر الكلي طيلة أيام عيد الفطر المبارك والحرص على سلامة المواطنين والممتلكات، مشددا على ضرورة توعية المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار الحظر.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة رئيس القوة لعمل فرق التمركزات الأمنية والوقوف على التزام الجميع بتوجيهات وزارة الداخلية للمساهمة في حماية الوطن في هذه الظروف الاستثنائية-حسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للوزارة.

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