المشير حفتر: نشكر شعبنا على دعمهم للحرب ضد الغزاة.. وجهادنا مستمر لنصرة الوطن وإستعادة الأمن

ليبيا – وجه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر التهاني للشعب الليبي العظيم كافةً والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات بحسب نص التهنئة.

المشير حفتر تقدم بحسب مكتب إعلام قيادة الجيش بهذه المناسبة بجزيل الشكر والثناء لكل أبناء الشعب الليبي المجاهد لوقفتهم الجادة ودعمهم المُستمرّ لحرب قواتهم المسلحة ضد الغزاة والمتآمرين على الوطن.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة لكافة أبناء الشعب الليبي على إستمرار جهاد أبنائهم بالقوات المُسلحة المُرابطين لنصرة الوطن وإعادة الأمن والإستقرار لكل ربوعه.

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