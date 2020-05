أعلنت إدارة التوجيه المعنوي سبها التابعة للجيش، الأحد، تنفيذ سلسلة ضربات جوية علي معسكر يقيم به المرتزقة السوريين في مدينة غريان.

