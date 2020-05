الأرصاد: طقس معتدل على مناطق الشمال والوسط وحار على الجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، معتدلًا على مناطق شمال ووسط ليبيا، بينما تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع على مناطق الجنوب مع فرصة سقوط أمطار على بعض مناطق الجنوب الغربي.

وأكد المركز، في نشرته الجوية، أن في مناطق الكفرة والسرير وتازربو ستتراوح درجات الحرارة القصوى بها ما بين 33 و36 درجة.

وفي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة ستكون السماء صافية اليوم مع قلة السحب، بينما الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة، لكنها تصل اليوم في منطقة أبونجيم إلى 33 درجة.

بينما على الخليج – سهل بنغازي – حتى امساعد – الواحات – مرادة وفي تلك المناطق ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و30 درجة، لكنها تصل في جالو والجغبوب إلى 32 درجة.

وعلى الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة ستكون السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا اليوم، مما قد يتسبب في إثارة الرمال والأتربة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و36 درجة ولا تتجاوز هذا اليوم 32 درجة في غات والجفرة.

أما على الكفرة – السرير – تازربو ستكون السماء صافية، وقد تظهر بعض السحب. والرياح ستكون شمالية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال اليوم. بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 33 و36 درجة.

