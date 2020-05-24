أداء صلاة عيد الفطر بإجراءات احترازية في تاجوراء

أدى عدد من الأهالي في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الماشين بالمنطقة بعد تطبيق إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأظهرت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المصلين وهم يطبقون إجراءات احترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام مواد تعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المتفشي عالميا.

ويأتي الاحتفال بعيد الفطر المبارك هذا العام في ظل إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في إلغاء أغلب شعائر الاحتفال.

وتشهد العاصمة طرابلس خلال أيام العيد حظرا كليا للتجول بموجب قرار أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ضمن الإجراءات الاحترازية المعلنة للتصدي للوباء.

لكن مناطق أخرى في ليبيا، أدى فيها المصلون صلاة عيد الفطر في جماعة مثل مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة، وبلدة تمنهنت في جنوب البلاد.

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