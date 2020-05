وزير الخارجية التركي: خطواتنا في ليبيا غيرت الموازين ويتعين على حفتر إدراك ذلك

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، إن خطوات بلاده في ليبيا غيرت الموازين، وشدد على أن الحل الوحيد هو الحل السياسي وأنه يتعين حفتر إدراك ذلك، على حد قوله.

وأضاف وزير الخارجية التركي في تصريحات تلفزيونية، أن خطوات تركيا في ليبيا حالت دون تحول الصراع الدائر في البلاد إلى حرب أهلية، وأنه إذا كان الحديث يدور عن وقف إطلاق نار اليوم في ليبيا، فهذا بفضل تركيا، حسب تعبيره.

