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وزير الخارجية التركي: خطواتنا في ليبيا غيرت الموازين ويتعين على حفتر إدراك ذلك

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، إن خطوات بلاده في ليبيا غيرت الموازين، وشدد على أن الحل الوحيد هو الحل السياسي وأنه يتعين حفتر إدراك ذلك، على حد قوله.

وأضاف وزير الخارجية التركي في تصريحات تلفزيونية، أن خطوات تركيا في ليبيا حالت دون تحول الصراع الدائر في البلاد إلى حرب أهلية، وأنه إذا كان الحديث يدور عن وقف إطلاق نار اليوم في ليبيا، فهذا بفضل تركيا، حسب تعبيره.

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قناة ليبيا 24

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  • حمار مثل اكار وزير دفاع المعتوه فخطة الجيش الوطنى واضحة لمن يفهم فى العسكرية وليس حمار مخطط معاه دبلوم وغبى مثل المعتوه اردوغان فعندما ضحى الجيش بغريان كان لديه ترهونة والان فى ظل تهديد ترهونة يابن المجنونة ان الاوان لتحرير غريان وانسحاب قليلا للخلف لاسباب مدروسة حتى يتم عمل حصار شامل جنوب طرابلس من اول جنزور مرورا بالعزيزية حتى القرة بولى وبالتالى يتم عزل مناطق المليشيات عن بعضها الى ثلاث مناطق مصراته وطرابلس والمنطقة الغربية وهى المفتوحة على الجيران اما مصراته وطرابلس فمفتوحة فقط من البحر لمن يريد ان يشرب منه !!!

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