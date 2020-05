أفادت مصادر صحفية، الأحد، استهداف معسكر الشؤون الفنية خلف معسكر عبد الخالق الدايخ (السلخانة) في مدينة غريان، من خلال قصف جوي.

The post قصف جوي على معسكر “السلخانة” بمدينة غريان appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24