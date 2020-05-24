سلاح الجو الليبي يستهدف مليشيا من الزاوية في معسكر “السلخانة” بغريان

أفاد مصدر من غريان أن سلاح الجو الليبي قصف مقر مليشيا عبدالخالق الدايخ بغريان، وسط تصاعد أعمدة الدخان الكثيف، وقيام المليشيات بإغلاق الطريق السريع عند المقر.
وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لدواع أمنية، في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″، أن الاستهداف كان لمليشيات الزاوية التي وصلت ليلة البارحة وتمركزت في معسكر النهر المعروف شعبيا باسم “السلخانة”، والذي تتخذه مليشيا الدايخ مقرا لها وأن الاستهداف طال الهناقر أو ما يعرف بمقر الدعم سابقا.
وكانت القوات المُسلحة العربية الليبية قامت باستهداف مرتزقة “المعتوه التركي” رجب طيب أردوغان ، ومليشيات السراج، داخل معسكر اليرموك، بعد أن أوقعتهم في كمينٍ مُحكمٍ من خلال استدراجهم داخل المعسكر.
وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة إن “هذا الاستهداف خلّف عددا كبيرا من القتلى في صفوف مجموعات الحشد المليشياوي، كما قامت وحداتنا بأسر عدد 12 مُرتزقا من حاملي الجنسية السورية يتعبون لهذه المجموعات”.
وكانت مصادر عسكرية مسؤولة أكدت لـ”الساعة 24″ أن القوات المسلحة العربية الليبية أعادت سيطرتها على معسكر طارق بن زياد “اليرموك” سابقا بعد وقوع المليشيات في “فخ محكم”.
وقالت المصادر إن القوات المسلحة أعلنت انسحابها التكتيكي من معسكر طارق بن زياد جنوبي العاصمة طرابلس، في إطار الهدنة التي طالبت من خلالها مليشيات فائز السراج بتقديم المثل وإفساح المجال للمواطنين للاستمتاع بعيد الفطر.
وأضافت المصادر أن المليشيات المسلحة خرقت الهدنة وبدلا من تراجعها عن محاور القتال كما فعلت القوات المسلحة، اقتحمت معسكر “اليرموك سابقا” وأعلنت انتصارها، إلا أنها تفاجأت بالرد السريع من القوات المسلحة الذي أجبرها على الفرار منه، ولم تستطع السيطرة عليه لمدة ساعة كاملة. وأكدت المصادر أن مليشيات السراج وقعت في كمين محكم بمعسكر “اليرموك”، إذ أمطرتها القوات المسلحة بوابل من القذائف، وألقت القبض على عدد من الأسرى بداخله.
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