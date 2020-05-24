سلاح الجو الليبي يستهدف مليشيا من الزاوية في معسكر “السلخانة” بغريان

أفاد مصدر من غريان أن سلاح الجو الليبي قصف مقر مليشيا عبدالخالق الدايخ بغريان، وسط تصاعد أعمدة الدخان الكثيف، وقيام المليشيات بإغلاق الطريق السريع عند المقر.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لدواع أمنية، في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″، أن الاستهداف كان لمليشيات الزاوية التي وصلت ليلة البارحة وتمركزت في معسكر النهر المعروف شعبيا باسم “السلخانة”، والذي تتخذه مليشيا الدايخ مقرا لها وأن الاستهداف طال الهناقر أو ما يعرف بمقر الدعم سابقا.

وكانت القوات المُسلحة العربية الليبية قامت باستهداف مرتزقة “المعتوه التركي” رجب طيب أردوغان ، ومليشيات السراج، داخل معسكر اليرموك، بعد أن أوقعتهم في كمينٍ مُحكمٍ من خلال استدراجهم داخل المعسكر.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة إن “هذا الاستهداف خلّف عددا كبيرا من القتلى في صفوف مجموعات الحشد المليشياوي، كما قامت وحداتنا بأسر عدد 12 مُرتزقا من حاملي الجنسية السورية يتعبون لهذه المجموعات”.

وكانت مصادر عسكرية مسؤولة أكدت لـ”الساعة 24″ أن القوات المسلحة العربية الليبية أعادت سيطرتها على معسكر طارق بن زياد “اليرموك” سابقا بعد وقوع المليشيات في “فخ محكم”.

وقالت المصادر إن القوات المسلحة أعلنت انسحابها التكتيكي من معسكر طارق بن زياد جنوبي العاصمة طرابلس، في إطار الهدنة التي طالبت من خلالها مليشيات فائز السراج بتقديم المثل وإفساح المجال للمواطنين للاستمتاع بعيد الفطر.

وأضافت المصادر أن المليشيات المسلحة خرقت الهدنة وبدلا من تراجعها عن محاور القتال كما فعلت القوات المسلحة، اقتحمت معسكر “اليرموك سابقا” وأعلنت انتصارها، إلا أنها تفاجأت بالرد السريع من القوات المسلحة الذي أجبرها على الفرار منه، ولم تستطع السيطرة عليه لمدة ساعة كاملة. وأكدت المصادر أن مليشيات السراج وقعت في كمين محكم بمعسكر “اليرموك”، إذ أمطرتها القوات المسلحة بوابل من القذائف، وألقت القبض على عدد من الأسرى بداخله.