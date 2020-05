وسط المخاوف التي يثيرها كورونا..أهالي ترهونة يؤدون صلاة العيد بساحة المسجد العتيق

أدى عددا كبيرا من أهالي مدينة ترهونة، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة المسجد العتيق في المدينة، وذلك رغم المخاوف التي يثيرها فيروس فيروس كورونا، والتي ومنعت الصلوات في العديد من الدول.

ويأتي العيد هذا العام في ظل اجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس السبت، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

