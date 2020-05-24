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قوات القيادة العامة تعلن قصف تمركزات في مدينة غريان

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة» التابعة لقوات القيادة العامة، اليوم الأحد، أن سلاح الجو قصف تمركزات في مدينة غريان.

وقال المركز فجر اليوم إن منصات الدفاع الجوي التابع لقوات القيادة العامة أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من مصنع «الـ 51 ببني وليد»، حسب صفحة المركز على موقع «فيسبوك».

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من جانبها، أشارت عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات حكومة الوفاق، إلى تعرض «الأحياء المدنية وقسم النجدة في مدينة غريان لقصف بعد ساعات من قصف… مطار معيتيقة صباح أول أيام عيد الفطر»، متهمة قوات القيادة العامة بالهجوم، ومشككة في إلتزامها بوقف إطلاق النار.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ان الاوان لتحرير غريان حتى يمكن فرض طوق على العاصمة من جميع الجهات ووجود منفذ اخر غير ترهونة يقضى على اوهام الخوان بقطع الامدادات

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