أسامة كعبار: النعاس قارع “الغزاة” وأهتز “الفيس” بذكره عند “استشهاده”

نعى القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين بليبيا أسامة كعبار، نور الدين النعاس الزنتاني، آمر ما تعرف بـ”سرية الاقتحام” في مليشيات جويلي، خلال المعارك ضد الجيش الليبي في طرابلس.

وكتب “كعبار” أحد المؤيدين للغزو التركي، في منشور له على موقع “فيسبوك”: “نورالدين النعاس الزنتانى .. هنيأ لك الشهادة، وطيب الذكر .. لا اعرفه شخصيا، ولا يحتاج أن أعرفه، فقد عرفته الجبهات، وقارع الغزاة، واهتز الفيس بذكره عند استشهاده .. طوبى لك الشهادة وتعازينا لكل رفاقه واهله… رحم الله شهدائنا و شفى الله جرحانا و صبر الأمهات و الثكالى و الايتام…”.

وكانت سرية الكورنيت التابعة للكتيبة 128 مشاة بالقوات المسلحة العربية الليبية، قد تمكنت من القضاء على المليشيات في محور الطويشة ومن بينهم نورالدين النعاس.

وأكد المكتب الإعلامي الكتيبة 128 مشاة، الجمعة الماضية، نجاح سرية الكورنيت في القضاء على المليشيات في محور الطويشة.

ويعد الإرهابي نور الدين النعاس الزنتاني، آمر ما تعرف بسرية الاقتحام، أحد أبرز قيادات الزنتان الموالية لأسامة جويلي.

ويعد النعاس قائدا ميدانيا لدى الميليشيات المدعومة بالمرتزقة والمسؤول عن نهب وسرقة منازل صرمان وصبراتة والمسؤول عن قيادة المرتزقة التشادية في معارك العزيزية التي تمتهن سرقة منازل المواطنين، وفقا لشهود عيان.