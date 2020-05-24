الصين..نتائج واعدة للقاح ضد فيروس كورونا

نشرت مجلة لانسيت البريطانية نتائج التجربة الأولية للقاح صيني ضد فيروس كورونا طوره فريق البحث في معهد العلوم الطبية العسكرية في ووهان.

وأظهرت نتائج البحث ان اللقاح آمن وقادر على إنتاج استجابة مناعية ضد الفيروس خلال أسبوعين من التطعيم.

وبعد 28 يوما من التطعيم ظهرت لدى الأشخاص المتطوعين زيادة أربعة أضعاف في الأجسام المضادة للفيروس مع استجابة للخلايا التائية.

وحسب رئيس فريق البحث، البروفيسور وي تشن، من معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية، فإن هناك حاجة ماسة، قبل الشروع في تسويق اللقاح، للتأكد من أن الاستجابة المناعية التي حدثت بعد اللقاح يمكن ان تحمي الأشخاص بشكل فعال من الإصابة بالفيروس؛ وهو أمر لن يحسم دون تعميق للأبحاث. والنتائج النهائية لهذه الأبحاث سيتم الإعلان عنها في يونيو القادم.