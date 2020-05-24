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وصول رحلتين للعالقين في الخارج إلى بنينا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الغرفة المركزية للرصد والتقصي ببلدية بنغازي عن رحلتين لاستقبال المواطنين العالقين في كل من تركيا ومصر قادمتين إلى مطار بنينا الدولي يومي الجمعة والسبت.

وأشارت الغرفة إلى أن الفرق التابعة لها قامت بتنفيذ إجراءات الرصد والتقصي والحجر الصحي الخاصة بالمواطنين وجميع ما يلزم القيام به من إجراءات احترازية ووقائية متبعة للعائدين، واستيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار.

وتم بعد ذلك تسكينهم بالمواقع المخصصة للحجر الصحي، فيما تم تسليم المواطنين من مدينتي طبرق والمرج إلى بلدياتهم بإجراءات رسمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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