وصول رحلتين للعالقين في الخارج إلى بنينا

أعلنت الغرفة المركزية للرصد والتقصي ببلدية بنغازي عن رحلتين لاستقبال المواطنين العالقين في كل من تركيا ومصر قادمتين إلى مطار بنينا الدولي يومي الجمعة والسبت.

وأشارت الغرفة إلى أن الفرق التابعة لها قامت بتنفيذ إجراءات الرصد والتقصي والحجر الصحي الخاصة بالمواطنين وجميع ما يلزم القيام به من إجراءات احترازية ووقائية متبعة للعائدين، واستيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار.

وتم بعد ذلك تسكينهم بالمواقع المخصصة للحجر الصحي، فيما تم تسليم المواطنين من مدينتي طبرق والمرج إلى بلدياتهم بإجراءات رسمية.

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