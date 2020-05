بنغازي..مطار بنينا الدولي يستقبل رحلة قادمة من تونس تقل العالقين بالخارج

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة كورونا بنغازي، وصول رحلة قادمة من تونس خاصة بالعالقين في الخارج صباح اليوم الأحد “أول أيام عيد الفطر المبارك”، عبر منفذ مطار بنينا الدولي.

وأكدت الغرفة، في بيان لها، أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، تابعت إجراءات الحجر الصحي الخاصة بالمواطنين الذين وصلوا إلى مدينة بنغازي عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، وذلك بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار، لافتة إلى أنه تم تسكينهم بالمواقع المخصصة للحجر الصحي في مدينة بنغازي.

