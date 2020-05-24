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“رصد وتقصي” بنغازي: وصول رحلة قادمة من تونس للعالقين بالخارج عبر مطار بنينا الدولي

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة كورونا بنغازي، عن وصول رحلة قادمة من تونس خاصة بالعالقين في الخارج، صباح اليوم الأحد – أول أيام عيد الفطر المبارك-، عبر منفذ مطار بنينا الدولي.

وأوضحت الغرفة، في بيان لها، أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، تابعت إجراءات الحجر الصحي الخاصة بالمواطنين الذين وصلوا إلى مدينة بنغازي عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، وذلك بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار، لافتة إلى أنه تم تسكينهم بالمواقع المخصصة للحجر الصحي في مدينة بنغازي.

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الغرفة المركزية عيد الفطر المبارك فرق الرصد والتقصي كورونا مطار بنينا الدولي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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